النفط ينخفض بعد فرض واشنطن قيودا على السفر من أوروبا

هبط الخام الأميركي بنسبة 4.2% إلى 31.60 دولار للبرميل [ارشيف]

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية، بعد أن فرضت واشنطن قيودا على السفر من أوروبا.

في حلول الساعة ( 07:15) بتوقيت غرينيتش، جرى تداول خام “برنت” عند 34.14 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.6%، وانخفض الخام بنحو 4% الأربعاء.

وهبط الخام الأميركي بنسبة 4.2% إلى 31.60 دولار للبرميل، بعد أن نزل 4% في الجلسة السابقة.

وانحفض الخامان القياسيان بنحو 50% عن مستويات مرتفعة بلغاها في كانون الثاني/ يناير الماضي، وسجلا الاثنين الماضي أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 1991.

وتراجعت الأسهم العالمية بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستعلق السفر من أوروبا، وذلك في إطار التدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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