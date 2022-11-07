النفط ينخفض دون مستويات 98 دولاراً للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل القلق من تأثر الطلب الصيني سلبياً بالإجراءات المرتبطة بمكافحة الجائحة.
وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة في وقت سابق اليوم أن الميزان التجاري في الصين سجل فائضاً بنحو 587 مليار يوان في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند 702 مليار يوان.
وفي ذات السياق، كشفت الحكومة الصينية عن فرض قيود على بعض المناطق من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا.
وعند التسوية، انخفضت عقود خام برنت الآجلة بنحو 65 سنتاً إلى 97.92 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.9% أو بنحو 82 سنتاً إلى 91.79 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
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