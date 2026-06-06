النفط ينزف.. محللون: المخزونات عند مستويات «حرجة»

تراجعت أسعار النفط بنحو 2% في ختام تعاملات الأسبوع، وسط تقلبات حادة في الأسواق العالمية، مع تزايد ثقة المتداولين بانحسار احتمالات اندلاع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو عند 90.54 دولارًا للبرميل، منخفضة بنسبة 2.69% مقارنة بجلسة الإغلاق السابقة، بينما سجل خام برنت لشهر أغسطس 93.09 دولارًا للبرميل بتراجع بلغ 2.04%.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعًا في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعين بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن بيانات وتحليلات في قطاع الطاقة أن مخزونات النفط الخام العالمية تتراجع إلى مستويات مقلقة، في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف حركة الناقلات بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز.

وحذّر خبراء في قطاع الطاقة من أن استمرار هذا التراجع في المخزونات قد يؤدي إلى موجة ارتفاعات حادة في الأسعار، مع توقعات ببلوغ خام برنت مستويات تتراوح بين 150 و160 دولارًا للبرميل في حال تفاقم الأزمة.

وأشار محللون في “إكسون موبيل” إلى أن المخزونات تقترب من مستويات منخفضة غير مسبوقة، ما يجعل السوق أكثر عرضة لصدمات سعرية في حال استمرار الضغوط الحالية.

كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية قد يضعها عند مستويات حرجة خلال ذروة الطلب الصيفي، في وقت يعتمد فيه توازن السوق بشكل أكبر على الأسعار بدلًا من الوفرة في المعروض.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت المخزونات إلى 791 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2024، مع انخفاض متواصل خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة، بالتزامن مع سحب كميات كبيرة من الاحتياطي الاستراتيجي.

وتتوقع مؤسسات بحثية أن تشهد الأسواق تقلبات إضافية خلال النصف الثاني من يونيو، في حال استمرار الاضطرابات في الإمدادات أو فشل استعادة الاستقرار في حركة الشحن عبر الممرات الحيوية.