بعد ارتفاع قوي.. النفط يتراجع والذهب يصمد وسط مخاوف الرسوم الجمركية والسندات

تراجعت أسعار النفط بعد موجة مكاسب شهدتها الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وزيادة إنتاج “أوبك+” في أغسطس، التي جاءت أكبر من التوقعات، مما أثر على توقعات العرض والطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أغسطس بنسبة 0.63% إلى 67.50 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر سبتمبر بنسبة 0.53% إلى 69.21 دولار للبرميل.

وجاء هذا التراجع رغم المكاسب التي سجلها النفط في الجلسة السابقة، والتي بلغت نحو 2%، بدعم من مؤشرات على قوة الطلب، خصوصاً في الولايات المتحدة التي تواصل تسجيل مستويات استهلاك مرتفعة، ومع ذلك، أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة من القلق في الأسواق، إذ شملت شركاء تجاريين رئيسيين مثل كوريا الجنوبية واليابان وصربيا وتايلاند وتونس، مع توقع دخولها حيز التنفيذ في بداية أغسطس.

وتثير هذه الرسوم الجمركية مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، في المقابل، تدفع زيادة إنتاج “أوبك+” التي تجاوزت التوقعات الأسواق لإعادة تقييم حجم المعروض النفطي، مما يضغط على الأسعار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد العالمية وقطاع الطاقة، مع تحذيرات إدارة ترامب من احتمال تصاعد خطر انقطاع الكهرباء بسبب خطط إغلاق محطات الوقود الأحفوري، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى سوق الطاقة العالمي.

استقرار أسعار الذهب وسط مخاوف الرسوم الجمركية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً اليوم وسط توازن بين ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن وتزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي قلصت من زخم الصعود.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة 0.1% ليصل إلى 3331.85 دولار للأونصة، بينما استقرت العقود الآجلة عند 3341.80 دولار للأونصة.

وجاء هذا الاستقرار في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على عدد من شركاء التجارة مثل كوريا الجنوبية واليابان وصربيا وتايلاند وتونس، مع تأكيده على الانفتاح للتفاوض، وسط مخاوف من تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد العالمي وطلب النفط.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في مطلع أغسطس المقبل، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في “كيه.سي.إن”: “المتداولون يبدو أنهم غير منزعجين كثيراً من تصريحات ترامب الحالية، ومع تقلص الطلب على الملاذ الآمن، يترقب الذهب فرصة للارتفاع، لكنه يواجه قيوداً بسبب عوائد السندات المرتفعة والمرونة التي تظهرها الأسواق الآسيوية”.