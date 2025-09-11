النفط يهبط مع تصاعد المخاوف من ضعف الطلب وفائض المعروض

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع بروز مخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة واستمرار فائض المعروض العالمي، رغم موجة صعود مؤقتة شهدها الخام أمس إثر هجوم إسرائيلي استهدف قيادة حركة “حماس” في قطر، وحوادث المسيرات في بولندا.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أكتوبر هبوطاً بنسبة 0.20% لتصل إلى 63.54 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر نوفمبر بنسبة 0.16% إلى 67.38 دولار للبرميل.

وأشار المحللون إلى أن الحادثتين الأخيرتين لم تشكلا تهديداً مباشراً على الإمدادات النفطية، ما أعاد التركيز على العوامل الأساسية لسوق النفط، أبرزها ارتفاع المخزونات الأمريكية، وتباطؤ سوق العمل، وانخفاض أسعار المنتجين، وهو ما يعكس ضعف الاقتصاد الأمريكي وتأثيره المحتمل على الطلب العالمي على الطاقة.

ومن المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتعزيز الاقتصاد، بينما يتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على حركة الأسواق العالمية للنفط.