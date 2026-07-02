النفط يواصل التراجع «لليوم الثالث» مع تقدم مفاوضات هرمز.. والذهب يرتفع

واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثالث على التوالي، متأثرة بتطورات سياسية مرتبطة بالمفاوضات غير المباشرة حول ملف مضيق هرمز، وذلك عقب إعلان قطر عن إحراز تقدم بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات الجارية.

وبحسب بيانات التداول، جرى صباح اليوم عند الساعة 09:22 بتوقيت موسكو تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أغسطس عند مستوى 67.76 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 1.20% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

كما سجلت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي لشهر سبتمبر مستوى 70.75 دولارًا للبرميل، منخفضة بنسبة 1.15% عن تسوية الجلسة السابقة، وسط استمرار الضغوط على أسواق الطاقة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت في الجلسة السابقة بأكثر من 1%، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر، في ظل حالة ترقب في الأسواق العالمية للتطورات السياسية المرتبطة بالمنطقة.

وفي سياق متصل، نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عبر منصة “إكس” أن المحادثات أسفرت عن “تقدم إيجابي” بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد خلال يونيو 2026، ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية تهدئة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

ويرى محللون أن أي انفراجة سياسية في ملف المضيق تنعكس مباشرة على أسواق الطاقة نظرًا لأهمية الممر الاستراتيجي في حركة إمدادات النفط العالمية.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتوقعات المستثمرين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وسط ترقب واسع لبيانات الاقتصاد الأمريكي.

وسجلت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس (Comex) ارتفاعًا بنسبة 0.14% لتصل إلى 4088.20 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.90% لتسجل 4066.85 دولارًا للأونصة، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو 2026 في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “CME” أن الأسواق تسعر احتمالًا يقارب 64% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، ما يعكس استمرار الغموض حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة، باعتباره مؤشرًا حاسمًا لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد أن أظهرت بيانات سابقة إضافة 98 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال يونيو، وهو أقل من توقعات بلغت 118 ألف وظيفة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8% إلى 60.20 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 2.3% إلى 1613 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1228.18 دولارًا للأونصة.

ويرى محللون أن أسواق المعادن تتحرك ضمن توازن دقيق بين توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية والمخاوف الاقتصادية العالمية، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الأصول المختلفة.