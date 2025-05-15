مع تصاعد التوقعات برفع العقوبات عن إيران.. النفط يواصل الخسائر والذهب ينتعش

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، وسط مؤشرات على انفراجة محتملة في الملف النووي الإيراني قد تسهم في رفع العقوبات وعودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق، ما يزيد المخاوف بشأن تخمة المعروض.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط مقتربًا من مستوى 62 دولارًا للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8% خلال جلسة الأربعاء، بينما أغلق خام برنت بالقرب من 66 دولارًا، ويأتي هذا التراجع بعد تقرير لشبكة NBC أشار إلى استعداد طهران للتخلي عن تطوير الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية، وفقًا لتصريحات علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني.

وكانت أسعار الخام قد تراجعت الأربعاء أيضًا بفعل بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات النفط الأميركية سجلت أكبر زيادة منذ مارس، منهية بذلك موجة مكاسب استمرت أربعة أيام وحققت خلالها ارتفاعًا بنحو 10%، بدعم من الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه صادرات النفط الإيرانية.

ورغم موجة الصعود الأخيرة، لا تزال أسعار النفط منخفضة بنحو 13% منذ بداية العام، في ظل تشكيك من قبل منتجين أميركيين في إمكانية حدوث تحسن كبير بالأسعار قبل نهاية 2025.

وتعزز احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية، في حال رفع العقوبات، المخاوف من تخمة جديدة في السوق خلال النصف الثاني من العام، بالتزامن مع استئناف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها رفع الإنتاج تدريجيًا، فقد أظهر تقرير شهري للمنظمة أن التحالف أضاف 25 ألف برميل فقط يوميًا في أبريل، وهو ما يمثل جزءًا بسيطًا من الزيادة المقررة البالغة 138 ألف برميل يوميًا، ما يعكس حذرًا في وتيرة استعادة الإنتاج.

ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعًا في الأول من يونيو المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج للفترة المقبلة.

وتتجه أنظار الأسواق حاليًا نحو تقرير الوكالة الدولية للطاقة، المقرر صدوره الخميس من باريس، والذي سيتضمن تحديثًا لتقديرات العرض والطلب العالمي، ويُعد مؤشرًا رئيسيًا في توجيه حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب ينتعش قليلاً في انتظار مؤشرات أميركية جديدة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى له في شهر خلال الجلسة السابقة، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3183.20 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3185.60 دولار، وفقاً لبيانات وكالة رويترز.

وانخفض الذهب خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل، عقب اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين هدّأ من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقررة اليوم، حيث يسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات جديدة عن مسار قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، خاصة بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من التوقعات.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال هذا العام، على أن يبدأ ذلك اعتباراً من أكتوبر المقبل.

أداء المعادن النفيسة الأخرى: انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 32.16 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 984.05 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 953.75 دولار.