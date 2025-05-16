النفط يواصل المكاسب الأسبوعية.. والذهب يتهاوى لأدنى مستوى منذ 6 أشهر

وسط تقلبات الأسواق العالمية، تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية متتالية مدعومة بتفاؤل حذر حول تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تتراجع أسعار الذهب مسجلة أسوأ أداء لها خلال نصف عام بفعل تراجع مخاوف الحرب التجارية، تتصاعد الأنظار نحو المحادثات النووية مع إيران، التي قد تغيّر موازين العرض والطلب في أسواق الطاقة، في وقت يشهد فيه المستثمرون حالة من الترقب الحذر تحيط بمستقبل المعادن الثمينة والسلع الحيوية.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة، إلا أن الأسواق تترقب تسجيل مكسب أسبوعي ثانٍ على التوالي، بدعم من أجواء التفاؤل الحذرة حيال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو بنسبة 0.44% مسجلة 61.35 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود خام “برنت” لشهر يوليو بنسبة 0.39% إلى 64.28 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد شهدا انخفاضاً أكثر من 2% خلال الجلسة السابقة وسط موجة بيع مع تصاعد الآمال في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وتواصل الأسواق متابعة المفاوضات النووية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت على مشارف اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن طهران وافقت “نوعاً ما” على شروط الاتفاق. غير أن مصادر مطلعة أكدت استمرار وجود قضايا عالقة تحتاج إلى الحل.

ويقول خبراء إن رفع العقوبات عن إيران في حال إتمام الاتفاق سيخفف من ضغوط الإمدادات النفطية العالمية، مع توقع زيادة إنتاج إيران بمعدل نحو 400 ألف برميل يومياً، ما قد يعيد تشكيل معادلة العرض والطلب في السوق.

وفي موازاة ذلك، يشهد سوق الذهب تراجعاً ملحوظاً مع توجه الأسعار لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 6 أشهر، في ظل تراجع المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو بنسبة 0.30% إلى 3217 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.71% إلى 3217.25 دولاراً للأونصة، مع خسائر أسبوعية تزيد على 3%.