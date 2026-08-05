النفط يواصل النزيف.. الأسواق تراهن على «عودة الملاحة»

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوترات الإقليمية، مع تنامي التوقعات بإمكانية استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” تسليم سبتمبر بنسبة 0.46%، لتسجل 75.42 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أكتوبر بنسبة 0.06% إلى 79.31 دولارًا للبرميل.

وبذلك تكون أسعار النفط قد سجلت انخفاضًا تجاوز 12% منذ بداية الأسبوع، في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن احتمالات تعطل الإمدادات في منطقة الخليج، مع متابعة المستثمرين للتطورات السياسية والجهود الدبلوماسية الجارية.

وجاءت الخسائر بعد تصريحات قطرية أكدت إحراز الوسطاء تقدمًا في جهود تهدف إلى إنهاء الحرب، وهو ما انعكس على الأسواق ودفع أسعار النفط إلى مزيد من التراجع، رغم نفي طهران وجود محادثات بالشكل الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات الثلاثاء عند مستوى أقل من 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 يوليو 2026، في مؤشر على تراجع المخاوف المرتبطة بإمكانية حدوث اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم أبحاث السوق في مؤسسة “فيليب نوفا”، إن تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الوقت الحالي لا يعني انتهاء المخاطر المتعلقة بالإمدادات، مشيرة إلى أن فشل المسار الدبلوماسي قد يعيد الضغوط إلى الأسواق.

وأضافت أن أي تأثير فعلي على تدفقات النفط في حال تعثر المفاوضات قد يجعل التراجع الحالي محدود المدى، خصوصًا مع إمكانية تفاقم أثر أي صدمة مستقبلية بسبب مستويات المخزون المحدودة.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة في سوق الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، فيما شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا حادًا خلال شهر مارس 2026، عندما صعدت الأسعار بنحو 50%.

وتراقب الأسواق حاليًا نتائج التحركات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية، وسط توقعات بأن أي اتفاق يضمن حرية الملاحة عبر المضيق قد يخفف الضغوط على أسعار النفط، بينما قد يؤدي تعثر المفاوضات إلى عودة المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.