النفط يواصل الهبوط.. الضغوط التجارية تسيطر على السوق

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة من حدوث فائض في معروض الخام، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تلقي بظلالها على توقعات الطلب العالمي.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 57.08 دولاراً للبرميل، منخفضة بنسبة 0.80% عن سعر التسوية السابق، كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي إلى 60.81 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 0.82%.

وسجل الخامان القياسيان خسائر بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي، في تراجع أسبوعي هو الثالث على التوالي، مدفوعاً جزئياً بتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى احتمالات بحدوث فائض في المعروض العالمي خلال عام 2026.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة “فوجيتومي” للأوراق المالية، إن “المخاوف من زيادة الإنتاج من جانب الدول المنتجة للنفط، إلى جانب القلق من تباطؤ اقتصادي نتيجة تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، تدفع المستثمرين إلى البيع”.

وأضاف أن “الضغوط الأمريكية على مشتري النفط الروسي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالقمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، تعيق قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات واضحة”.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد دعت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى تهدئة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تراجع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى 7% على المدى الطويل.