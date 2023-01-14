النفط يُسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر

عين ليبيا | نُشر: السبت، 14 يناير 2023 - 09:21 | آخر تحديث: 14 يناير 2023 - 10:14 نُشر: السبت، 14 يناير 2023 - 09:21
اقتصاد
رويترز
خام برنت يغلق أعلى 85 دولاراً

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع تراجع الدولار لأقل مستوى في 7 أشهر وزيادة الأدلة المتعلقة بارتفاع الطلب على النفط في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5% إلى 85.28 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 8.6%، في حين صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.9% مسجلة 79.86 دولار للبرميل، محققة بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 8.4%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكشفت البيانات ارتفاع مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة بجانب زيادة الحركة المرورية في شوارع البلاد، فيما أظهرت بيانات Baker Hughes إضافة 5 منصات للتنقيب عن الخام الأسبوع الجاري لتصل إلى 623 منصة.

آخر تحديث: 14 يناير 2023 - 10:14
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