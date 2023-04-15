النفط يُسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية، ووسط توقعات بانتعاش الطلب في الصين مع تراجع الإمدادات.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك في الصين بعد رفع قيود كورونا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة، إنها تتوقع تباطؤ نمو إنتاج النفط العالمي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، مقابل 4.6 مليونًا في عام 2022، وتقود الدول غير الأعضاء في مجموعة تحالف “أوبك+” الزيادة بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل، في حين من المتوقع انخفاض إنتاج تحالف “أوبك+” بمقدار 760 ألف برميل يوميًا في 2023.

وحذرت الوكالة أيضاً من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف “أوبك+” قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة “بيكر هيوز”، انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار حفارتين، خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 588 حفارة.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.26% إلى 86.31 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود النفط الأميركي بنسبة 0.44% عند 82.52 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.3%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.