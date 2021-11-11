النقابات العامة للتعليم العالي تُعلن رفع الإضراب واستئناف الدراسة

أعلنت النقابات العامة للتعليم العالي، رفع الإضراب واستئناف الدراسة بالجامعات الليبية ومؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بجامعة طرابلس، مع رؤساء النقابات العامة بالتعليم العالي ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، بحضور وزيرا التعليم العالي، والمالية، ووكيل وزارة التعليم الفني والتقني.

وأعلن رئيس الحكومة خلال اللقاء، عن إجراء وزارة المالية تسوية في المرتبات لأعضاء هيئة التدريس الجامعي شملت 14.614 ألف في مختلف الجامعات الليبية بمبلغ إجمالي بلغ 17 مليون و522 ألف دينار وهي الإجراءات التي كانت متوقفة منذ العام 2016.

كما أعلن رئيس الحكومة تخصيص بطاقة خاصة بالطالب الجامعي ويودع فيها مبلغ (500) دينار كمنحة للطالب سيتم رفعها مع تحسن الظروف المادية للدولة واستقرار مؤسساتها.

وقال رئيس الحكومة إن جامعة طرابلس التي كانت في يوم من الأيام هدفا للقذائف، اليوم يعود لها الاطمئنان والسكينة و”بدأنا نشعر بالارتياح وأن رفع مرتبات اعضاء هيئات التدريس الجامعي ليس بالعمل الكبير مقارنة بما يقدمه في إعداد أجيال تُسهم في بناء الدولة ومؤسساتها”.

ودعا رئيس الحكومة خلال اللقاء، إلى عودة الطلاب إلى مدرجات الدراسة وأعضاء هيئة التدريس الجامعي إلى كلياتهم، مؤكدا أن شريحة أعضاء هيئة التدريس والمعلمين تعد من أولويات الحكومة لتحسين وضعها بشكل خاص.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن وقف تصدير النفط والتنمية أثر اقتصاديا وسياسيا على الدولة.

وقال الدبيبة: “ندرس حاليا مسألة الإفراجات المالية لقطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات مع وزارة المالية، وقد تم الإفراج على مرتبات 85 ألف موظف وستكون الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء مع مرتبات شهر أكتوبر”.

وأكد رئيس الحكومة أهمية تنفيذ قرار صرف منح مالية للطلبة الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا والكليات.

وأوضح أنه سيتم صرف منحة الطلاب وفق آلية ستعتمدها الحكومة، والعمل على زيادة قيمتها بعد دراسة ستعمل عليها الجهات المسؤولة.

من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، أن كل الجامعات التي جرت مطابقتها وفق الإجراءات أحيلت لها الزيادات مع المرتبات.

وقال القيب: “اتفقنا على تعليق الاعتصام والعودة إلى الحياة الطبيعية في كل الجامعات والمعاهد، وسنعمل بداية الأسبوع القادم على تسوية أوضاع الموظفين في قطاع التعليم مع رئيس الحكومة وكذلك إعداد المرتبات مع وزارة المالية، وسيتم معاملتهم مثلهم مثل أي شريحة موجودة في التعليم العالي”.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الزيادة ستشمل جميع الجامعات والمعاهد والكليات دون استثناء حتى لو تأخر صرفها نتيجة عدم وجود المطابقة.

وهنأ القيب الطلبة بعودة الدراسة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل حلولا لفترة تأخيرها، داعيا أعضاء هيئة التدريس الالتزام بوقت المحاضرة وبجودة التدريس.

وشدّد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستتابع العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد والكليات وجودتها.

بدوره أعلن نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي استئناف الدراسة، وقال: “اتفقنا على توقيع محضر يتضمن كافة حقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي سيتم الإعلان عنه وتسليمه لوسائل الإعلام بعد توقيعه”.

وطمئن نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي بأن الزيادة ستمنح لجميع الأساتذة وفي كافة الجامعات وبدون استثناء، داعيا أعضاء هيئة التدريس إلى الالتزام وتعويض الطلاب عن فترة التأخير نتيجة الاعتصام”.