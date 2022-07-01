النقاط العالقة والمتوافق عليها.. رئاسة النواب تكشف تفاصيل اجتماعات جنيف

أعلنت رئاسة مجلس النواب عن وجود توافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلسي النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية.

وذكرت رئاسة النواب أنّها اتفقت مع الأعلى للدولة على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه، وأن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها.

وأكّدت رئاسة النواب أن مطالبهم ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة وتوفير الفرص للجميع.

وقالت رئاسة النواب إنّ اللقاء القادم سيكون بعد عطلة العيد مباشرة معربة عن تطلعها إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في الموعد المقرر.