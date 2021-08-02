النقد الدولي: جائحة كورونا قلبت موازين المعاملات الجارية

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن جائحة كورونا قلبت مسار التراجع المطرد للخلل في المعاملات الجارية في 2020 نظرا للإنفاق الضخم لسد العجز في الدول المتقدمة بالتزامن مع الفجوات التجارية للإمدادات الطبية وتراجع الطلب على الوقود والسفر.

وأظهر تقرير القطاع الخارجي السنوي لصندو النقد، أن إجمالي عجز وفائض المعاملات الجارية اتسع 3.2 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 من 2.8 بالمئة في 2019، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك في حين، قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، إن المتحوّر “دلتا” من فيروس كورونا المستجد، هي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.