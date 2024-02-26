النقد الدولي: زيادة النمو في إيران فاقت التوقعات

كشف صندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي ارتفع، في إيران بشكل ملحوظ، خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب وكالة “إرنا” للأنباء، قال صندوق النقد الدولي، إن توقعاته لنمو الاقتصاد الإیراني ارتفعت إلى 3/7% في عام 2024 من 2/5%، كانت متوقعة في أكتوبر الماضي.

وأضاف صندوق النقد الدولي: إن هذا النمو الاقتصادي في إيران يرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بتوقعاته السابقة، مضيفا: هذا الأمر یعود إلی زیادة ایران من انتاج النفط.

وذكر الصندوق، في التقارير الدورية التي ينشرها حول تقدير مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول العالم، أن إنتاج إيران من النفط في العام الجديد تجاوز 2.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بـ700 ألف برميل عن عام 2020.

يذكر أن النمو الاقتصادي الإيراني، كان في عام 2023، وصل إلى 5.4%، في حين كان صندوق النقد الدولي توقع أن يصل إلى 3%.