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النقد الدولي: معدل التضخم في ليبيا سيرتفع إلى 3.7%

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 24 أبريل 2022 - 17:49 نُشر: الأحد، 24 أبريل 2022 - 17:49
ليبيا
أرشيفية
صندوق النقد الدولي

توقّع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصادي العالمي، فإنّ نسبة التضخم في ليبيا سترتفع في عام 2022 إلى 3.7%.

وأضاف التقرير أنّ الاقتصاد الليبي سيعرف نمواً في نهاية العام الحالي، بنسبة تتراوح ما بين 3.5 إلى 5.3%، مشيرًا إلى أنّ العراق سيسجل أسرع نمو اقتصادي في المنطقة العربية والمقدر بـ9.5%.

يشار إلى أن تقارير مصرف ليبيا المركزي لشهر ديسمبر الماضي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في ليبيا بنسبة 4.1%، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع في البلاد.

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