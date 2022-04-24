النقد الدولي: معدل التضخم في ليبيا سيرتفع إلى 3.7%

توقّع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصادي العالمي، فإنّ نسبة التضخم في ليبيا سترتفع في عام 2022 إلى 3.7%.

وأضاف التقرير أنّ الاقتصاد الليبي سيعرف نمواً في نهاية العام الحالي، بنسبة تتراوح ما بين 3.5 إلى 5.3%، مشيرًا إلى أنّ العراق سيسجل أسرع نمو اقتصادي في المنطقة العربية والمقدر بـ9.5%.

يشار إلى أن تقارير مصرف ليبيا المركزي لشهر ديسمبر الماضي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في ليبيا بنسبة 4.1%، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع في البلاد.