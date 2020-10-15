النمروش: أصدرنا التعليمات بعودة كافة الكتائب المسلحة إلى مقراتها فوراً

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، إن الوزارة أصدرت تعليماتها بعودة التشكيلات والكتائب المسلحة التابعة لوزارة الدفاع إلى مقراتها فورا.

وأضاف النمروش في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الوزارة أعطت تعليماتها للمدعي العسكري العام بإعداد تقرير مفصل عن الأحداث التي جرت داخل العاصمة طرابلس أمس الأربعاء.

هذا وشهدت بعض مناطق طرابلس توترا أمنيا وأصوات إطلاق نار متقطع عقب إعلان وزارة الداخلية القبض على عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ”البيدجا”.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء أمس الأربعاء، ألقاء القبض على عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد الملقب بـ”البيدجا”.

وأفاد الوزارة في بلاغ، بأنه بناء على التحقيقات التي يُجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحق عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد، وذلك بصدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن وذلك لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

عليه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني وإبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ولازال البحث جاري لضبط وإحضار باقي المتهمين.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها ستعمل بكل حزم وجد لتطبيق القانون على الجميع، منوهةً بأن يد العدالة ستطال جميع المطلوبين، بحسب الوزارة.