«النمروش»: الأهداف التي ضُربت هي أوكار للمخدرات والوقود

أفاد أمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح النمروش بضبطهم في رمضان الماضي، شحنة من المخدرات بلغت 2 مليون و 800 ألف حبة مخدرة قادمة من الشرق.

النمروش خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الأركان ذكر أنّ شباب حراك الزاوية توجّهوا إليه طالبين تأمين المدينة، ومؤكدين ثقتهم الكبيرة في الجيش، ثم قاموا بفتح مصفاة الزاوية والطرق بعد إغلاقها.

وأضاف النمروش أنّه عندإرسالهم قوة إلى المدينة فُوجؤا ببعض الخارجين عن القانون الذين لا يريدون استتباب الأمن في الزاوية، وهم يرشقون جنود الجيش بالحجارة فأمر بالانسحاب.

وتابع النمروش أنّه عد الانسحاب، عاد شباب الحراك مطالبينهم بالعودة، فدرسوا الأمر مع رئيس الأركان، وقرروا التريث ودراسة العملية بصورة أكبر لضمان عدم سقوط ضحايا من المدنيين واستغلال ذلك من المجرمين للتشويش على العملية.

وأضاف النمروش أنّه رئيس الأركان زار الزاوية بعد ذلك وشكّل لجنة أمنية، بالتنسيق معهم، وأعدّت اللجنة خطة وأهدافا، ثم تدخلت وزارة الدفاع وضربت هذه الأهداف بالتنسيق مع اللجنة.

وتابع أنّ الأهداف التي ضُربت هي أوكار للمخدرات والوقود، قائلا: «تدفع مليارات الدنانير سنويا لدعم الوقود، وتذهب للمجرمين الذين يشترون بها السلاح حتى أصبحوا أقوى من بعض الجهات الأمنية».