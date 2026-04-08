النمروش: التعاون المستمر يضمن أمن واستقرار الزاوية

زار رئيس الأركان العامة الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، مديرية أمن الزاوية، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.

واستقبل مدير أمن الزاوية لواء علي خليفة اللافي رئيس الأركان العامة في مكتبه بديوان المديرية، خلال اجتماع خاص ومغلق، حيث تناول اللقاء الوضع الأمني العام في المدينة.

وأشارت المديرية إلى أن الزيارة هدفت إلى التباحث حول سبل تعزيز الأمن والمحافظة على الاستقرار في مدينة الزاوية، بما يشمل معالجة المعوقات الحالية ووضع حلول شاملة للتحديات الأمنية.

وأكد اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأمن لضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق بيئة آمنة لسكان المدينة.

وتأتي زيارة رئيس الأركان العامة في ظل اهتمام السلطات الليبية بتعزيز الأمن المحلي في المدن الرئيسية، وسط تحديات تواجه المدن الساحلية نتيجة الهجرة غير النظامية، ووجود شبكات تهريب وأعمال غير قانونية.

ويهدف التعاون بين المؤسسة العسكرية ومديريات الأمن إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة وحفظ النظام العام، بما يضمن بيئة مستقرة لسكان مدينة الزاوية.