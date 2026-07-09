النمروش: نعمل على تطوير قدرات «القوات الخاصة» وتعزيز جاهزيتها

واصل رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، لقاءاته الرسمية في العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى قائد قوات العمليات الخاصة المشتركة الإيطالية، الفريق بحار باولو بيزوتي، ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى إيطاليا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير برامج التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبي القوات الخاصة الليبية، عبر تعزيز التعاون العسكري والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال إعداد وتطوير وحدات العمليات الخاصة.

وناقش الطرفان إعداد خطة تدريبية شاملة تستهدف أفراد القوات الخاصة الليبية، بهدف دعم قدراتهم العملياتية، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة، ضمن إطار الشراكة العسكرية والتعاون المستمر بين المؤسستين العسكريتين في ليبيا وإيطاليا.

ويأتي اللقاء في سياق مساعي تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية والعسكرية، بما يسهم في تطوير قدرات القوات الخاصة ورفع مستوى الأداء الميداني.

هذا وتواصل ليبيا وإيطاليا تطوير التعاون في المجالات العسكرية والأمنية عبر برامج التدريب وتبادل الخبرات، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويعد تدريب القوات الخاصة وتطوير قدراتها أحد الملفات التي تحظى باهتمام المؤسسات العسكرية، نظرا للدور الذي تؤديه وحدات العمليات الخاصة في المهام المرتبطة بالجاهزية والتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة.