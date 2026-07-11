النمروش: الطلبة الليبيون «نواة فاعلة» لتطوير الجيش مستقبلاً

اختتم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإيطالية بزيارة الأكاديمية الجوية الإيطالية في مدينة نابولي، في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتطوير قدرات الجيش الليبي في مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن الزيارة جاءت بدعوة رسمية، حيث كان في استقبال رئيس الأركان لدى وصوله الفريق طيار فرانشيسكو فيستيتو، آمر مدارس القوات الجوية العسكرية الإيطالية، واللواء دافيدي شيبيليتي، آمر الأكاديمية الجوية الإيطالية.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع موسع، جرى خلاله تقديم عرض مرئي حول مهام الأكاديمية الجوية الإيطالية ورؤيتها الاستراتيجية، إلى جانب استعراض برامجها التعليمية والتدريبية والمناهج المعتمدة في إعداد وتأهيل الكوادر الجوية وفق المعايير العسكرية الحديثة.

كما أجرى الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش جولة ميدانية داخل مرافق الأكاديمية والمنشآت التعليمية والتدريبية، اطلع خلالها على الإمكانات الفنية والتقنيات المتطورة المستخدمة في تدريب وتأهيل الضباط والطيارين.

وخلال ختام الزيارة، التقى رئيس الأركان العامة مجموعة من الطلبة الليبيين الدارسين في الأكاديمية الجوية الإيطالية، حيث تابع أوضاعهم الأكاديمية ومستوى سير دراستهم، مؤكدًا أهمية مواصلة التحصيل العلمي والتدريب العسكري، وبذل المزيد من الجهد والتميز ليكونوا كوادر فاعلة تسهم في دعم وتطوير قدرات الجيش الليبي مستقبلًا.

وتأتي زيارة رئيس الأركان العامة إلى الأكاديمية الجوية الإيطالية ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرسمية التي عقدها مع عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية الإيطالية، والتي ركزت على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتعكس الزيارة استمرار مساعي الجانبين الليبي والإيطالي لتعزيز التعاون العسكري، خاصة في مجالات بناء القدرات والتدريب المتخصص وتطوير الكفاءات العسكرية وفق برامج تعليمية حديثة.