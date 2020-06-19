النمروش: باشرنا في إعداد خطة متكاملة لكيفية إعادة بناء الجيش الليبي

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، إن عناصر اللجان المشتركة وفرق إزالة المفخخات والألغام ومخلفات الحرب قدّموا ويقدموا نماذج للتضحية والفداء في سبيل عودة النازحين بأمان وسلام الى منازلهم، بعد أن اجبروا على تركها بفعل عدوان حفتر.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد النمروش قوله: “التقارير الأولية لخبراء الهندسة العسكرية تفيد بأن الألغام التي زرعتها ميليشيات حفتر وعصابات فاغنر في طرابلس وحصدت أرواح المدنيين هي ألغام روسية الصنع”.

وأضاف: “خلال 28 يوماً من عمل فرق إزالة المفخخات والألغام ومخلفات الحرب بلغ عدد الحوادث التي أصيب فيها المدنيين والفرق العاملة 56 حادث، نتج عنها 117 إصابة، بينهم 39 شهيد، وعدد المصابين 78 مصاب، بينهم طفلة عمرها 8 سنوات” على صعيد آخر، أشار وكيل دفاع الوفاق إلى مباشرتهم منذ مطلع الأسبوع الماضي، وبحضور رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق ورؤساء الأركانات، في إعداد خطة متكاملة لكيفية إعادة بناء الجيش الليبي بناءً سليماً يواكب التطورات العسكرية حالياً. هذا وعقد رئيس الأركان العامة فريق ركن محمد علي المهدي الشريف، اجتماعاً الأسبوع الماضي، باللجنة المشتركة والمُكلفة بإعداد آلية عمل لتنظيم و استيعاب القوى المساندة للجيش التابع لحكومة الوفاقفي مؤسسات الدولة. ونوقش خلال الاجتماع نتائج عمل اللجنة ومتابعة تنفيذ توصيات الندوة التي عقدت في شهر سبتمبر 2019. يُشار إلى أن اللجنة شُكِلت بموجب بقرار رئيس الأركان العامة رقم 410، وتتكون من وزارة العمل والتأهيل والبرنامج الليبي للإدماج والتنمية وبعض المستشارين القانونين. رئيس الأركان العامة يجتمع باللجنة المكلفة باعداد آلية استيعاب القوة المساندة للجيش الليبي .اجتمع رئيس الأركان… Gepostet von ‎وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني‎ am Montag, 15. Juni 2020