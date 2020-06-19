النمروش: باشرنا في إعداد خطة متكاملة لكيفية إعادة بناء الجيش الليبي

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، إن عناصر اللجان المشتركة وفرق إزالة المفخخات والألغام ومخلفات الحرب قدّموا ويقدموا نماذج للتضحية والفداء في سبيل عودة النازحين بأمان وسلام الى منازلهم، بعد أن اجبروا على تركها بفعل عدوان حفتر.
ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد النمروش قوله: “التقارير الأولية لخبراء الهندسة العسكرية تفيد بأن الألغام التي زرعتها ميليشيات حفتر وعصابات فاغنر في طرابلس وحصدت أرواح المدنيين هي ألغام روسية الصنع”.
وأضاف: “خلال 28 يوماً من عمل فرق إزالة المفخخات والألغام ومخلفات الحرب بلغ عدد الحوادث التي أصيب فيها المدنيين والفرق العاملة 56 حادث، نتج عنها 117 إصابة، بينهم 39 شهيد، وعدد المصابين 78 مصاب، بينهم طفلة عمرها 8 سنوات”
على صعيد آخر، أشار وكيل دفاع الوفاق إلى مباشرتهم منذ مطلع الأسبوع الماضي، وبحضور رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق ورؤساء الأركانات، في إعداد خطة متكاملة لكيفية إعادة بناء الجيش الليبي بناءً سليماً يواكب التطورات العسكرية حالياً.
هذا وعقد رئيس الأركان العامة فريق ركن محمد علي المهدي الشريف، اجتماعاً الأسبوع الماضي، باللجنة المشتركة والمُكلفة بإعداد آلية عمل لتنظيم و استيعاب القوى المساندة للجيش التابع لحكومة الوفاقفي مؤسسات الدولة.
ونوقش خلال الاجتماع نتائج عمل اللجنة ومتابعة تنفيذ توصيات الندوة التي عقدت في شهر سبتمبر 2019.
يُشار إلى أن اللجنة شُكِلت بموجب بقرار رئيس الأركان العامة رقم 410، وتتكون من وزارة العمل والتأهيل والبرنامج الليبي للإدماج والتنمية وبعض المستشارين القانونين.
رئيس الأركان العامة يجتمع باللجنة المكلفة باعداد آلية استيعاب القوة المساندة للجيش الليبي .اجتمع رئيس الأركان…
Gepostet von وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني am Montag, 15. Juni 2020
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