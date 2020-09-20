النمروش: بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد الدكتور صلاح الدين النمروش، إن مباحثاتهم وتواصلهم مستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن النمروش قوله: “بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة”.

وأضاف: “لا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاءً لجرائم حفتر في ترهونة وزرع مليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس، ونستغرب أن يفكّر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم الجبان الذي أغلق مصدر قوت الليبين وزرع في موانئ وهلال النفط المرتزقة متعددي الجنسيات بعد أن دحرتهم قواتنا البطلة مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرت لأربعةَ عشر شهراً”.

وتابع وزير الدفاع: “الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى.. ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتدخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص”.

وأشار العقيد النمروش إلى تجهزيهم أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، لافتاً إلى أنه ستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان فضل الضباط النزهاء من الجيش في إدارة المعارك، وفق قوله.

واختتم وزير الدفاع بحكومة الوفاق حديثه بالقول: “سنبني الجيش على قاعدة من الدماء الشابة والسواعد القوية ليكونوا الحصن المنيع في وجه كل معتدٍ أثيم، يتربص بليبيا وأهلها ومقدراتها”.