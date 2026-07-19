النمروش: تطوير المؤسسة العسكرية يبدأ من «التنظيم والانضباط»

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، خطة تطوير وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، خلال اجتماع موسع عقده في العاصمة طرابلس، بحضور رؤساء الأركان النوعية، وأمين عام رئاسة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التابعة لرئاسة الأركان.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إن الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد 19 يوليو 2026، يأتي في إطار متابعة تنفيذ خطة إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتنظيم سير العمل، إضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج المعتمدة.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الأداء الإداري، والصعوبات التي تعترض تنفيذ خطة العمل، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة الموارد البشرية داخل الجيش الليبي، من خلال صقل مهارات المنتسبين وتعزيز قدراتهم المعرفية والعسكرية.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف تنظيم القوى العمومية، حيث تابع رئيس الأركان العامة إجراءات التقاعد وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية المتعلقة بهذا الملف وفق الضوابط المعمول بها.

وشدد الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش على ضرورة الالتزام الكامل بالحضور والانضباط العسكري داخل مختلف الوحدات والإدارات، مؤكدًا أن التنظيم والالتزام يمثلان أساس رفع مستوى الأداء وتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الأركان العامة أهمية مواصلة العمل على تطوير الجيش الليبي من خلال برامج التدريب والتأهيل والتنظيم الإداري الفعال، بما يسهم في تعزيز جاهزية المؤسسة العسكرية للقيام بمهامها في حماية الوطن وصون استقراره.