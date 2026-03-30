النمروش: تطوير قدرات الجيش الليبي أولوية عبر الشراكات الدولية

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، سبل تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا وروسيا الاتحادية خلال لقائه السفير المفوض وفوق العادة لروسيا لدى ليبيا، الدكتور حيدر رشيد عبد الله أغانين، والملحق العسكري بالسفارة، عقيد بحار أليكسي مونيا كقوف، في مقر رئاسة الأركان.

وتركز الاجتماع على آفاق التعاون الليبي–الروسي في المجالات العسكرية، لا سيما برامج التدريب والتأهيل، بهدف رفع كفاءة وجاهزية منتسبي الجيش الليبي وفق أسس مهنية حديثة.

كما ناقش الجانبان تطوير الشراكة في مجالات التطوير العسكري وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز القدرات الدفاعية للجيش الليبي.

وأكد السفير الروسي استعداد بلاده لتقديم الدعم في مجالات التدريب والتأهيل العسكري، بما يسهم في بناء شراكة فعالة وتطوير القدرات المهنية للعسكريين الليبيين.