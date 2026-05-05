النمروش: تعزيز «الإنتاج والجاهزية» أولوية لدعم الجيش

تفقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، هيئة الإمداد والتموين في طرابلس، في زيارة ميدانية للاطلاع على سير العمل واحتياجات الهيئة.

وكان في استقبال الفريق أول النمروش رئيس الهيئة اللواء عبدالحميد أبودربالة وعدد من الضباط، بحضور مدير إدارة صندوق السلف ومدير إدارة الأشغال والأملاك العسكرية.

وعقد رئيس الأركان خلال الزيارة اجتماعًا ناقش فيه سير العمل وآليات تطوير الأداء، تلاه جولة تفقدية شملت عدة إدارات ومرافق، للاطلاع على أعمال الصيانة وخطط التحديث، في إطار دعم كفاءة العمل وتعزيز جاهزية المؤسسة العسكرية.

وأكد الفريق أول صلاح الدين النمروش على الدور الحيوي للهيئة في دعم الجيش الليبي، مشددًا على ضرورة تعزيز الإنتاج لتلبية الاحتياجات ورفع الجاهزية، مع التأكيد على استمرار الدعم وتكثيف الجهود بروح المسؤولية.