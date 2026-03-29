النمروش: تعزيز التعاون بين «منتسبي الجيش» ضرورة وطنية

شهدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي صباح اليوم الأحد، احتفالية معايدة منتسبي المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمسرح القاعدة البحرية طرابلس.

وحضر الاحتفالية رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن الدكتور صلاح الدين النمروش، إلى جانب الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ورؤساء الأركانات، ورؤساء الهيئات، وأمراء المناطق العسكرية، ومديري الإدارات، وعدد من ضباط ومنتسبي الوحدات العسكرية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها النشيد الوطني. ثم ألقى رئيس الأركان العامة كلمة رحب فيها بالحضور، مبرزاً الدور المحوري للمنتسبين في تعزيز الكفاءة العسكرية، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع أفراد المؤسسة العسكرية ونبذ أي خلافات.

وأشار صلاح الدين النمروش إلى مواصلة العمل لتذليل الصعوبات أمام منتسبي المؤسسة العسكرية، مؤكداً حرص القيادة على توفير بيئة عمل داعمة ومساندة لهم.

وتميزت المعايدة بأجواء من الود والألفة بين الحضور، واختتمت بتوثيق اللحظات بصور تذكارية.