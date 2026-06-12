النمروش: تعزيز التعاون مع أمريكا يدعم بناء قدرات الجيش الليبي

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير برامج التدريب والتأهيل المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاء عُقد في العاصمة طرابلس.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن اللقاء، الذي جرى بحضور الوفد المرافق للمسؤول الأمريكي، تناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتعاون العسكري المشترك.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس الأركان العامة بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية والوفد المرافق له، مثمنًا دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم ليبيا داخل المحافل والملتقيات الدولية، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويساند جهود الاستقرار في البلاد.

كما ناقش الجانبان آليات توسيع التعاون في مجالات التدريب والتأهيل العسكري، مع التركيز على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تستهدف رفع كفاءة وقدرات منتسبي الجيش الليبي، بما يسهم في تعزيز جاهزية المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها المهنية والفنية.

وبحسب رئاسة الأركان العامة، يأتي اللقاء ضمن إطار التواصل والتنسيق المشترك بين الجانبين، في ظل اهتمام متبادل بدعم برامج التدريب وبناء القدرات العسكرية وتطوير مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.