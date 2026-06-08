النمروش: حقوق منتسبي الجيش أولوية لتعزيز أداء المؤسسة العسكرية

أكّد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، أهمية متابعة استيفاء وضمان حقوق مؤسسة الجيش الليبي ومنتسبيها، مشددًا على ضرورة إيلاء هذا الملف أولويةً بما ينعكس على تعزيز استقرار المؤسسة العسكرية ودعم منتسبيها.

جاءت تصريحات النمروش خلال اجتماع عقده مع رؤساء الأركانات النوعية، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسير العمل داخل المؤسسة العسكرية.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الأركان العامة إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء المؤسسة العسكرية والوصول بها إلى المستوى المنشود، مع التركيز على معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والجاهزية وتحقيق الأهداف المرسومة.

كما تناول الاجتماع مجموعةً من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل الإداري داخل المؤسسة العسكرية، إلى جانب تقديم إحاطة شاملة لرئيس الأركان العامة حول مستجدات الوضع العسكري في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لآليات العمل داخل المؤسسة العسكرية، ومراجعة أبرز الملفات التنظيمية والميدانية بما يدعم تطوير الأداء ورفع مستوى الجاهزية.