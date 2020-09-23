النمروش: عازمون على بناء جيش حقيقي قادر على حماية ليبيا

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، أن الوزارة ورئاسة الأركان العامة تعملان على توحيد المؤسسة العسكرية، وعازمتان على بناء جيشٍ حقيقي قادرٍ على حماية ليبيا دون وجود لحفتر وأبنائه فيه.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الثلاثاء، السفير الألماني في ليبيا أوليڤر أوفتشا والوفد المرافق له.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد هنأ السفير الألماني النمروش لتوليه مهام وزير الدفاع المفوض وتمنى له التوفيق.

وتناول اللقاء الأوضاع القائمة حالياً والمساعي التي تقوم بها ألمانيا في وجود موقف موحد ورؤية موحدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا.

كما أفاد السفير بأن ألمانيا أدانت العدوان الذي قام به حفتر على طرابلس وأن لديها أمل كبير في نتائج المحادثات السياسية.

من جانبه أكد الوزير على أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة تعملان على توحيد المؤسسة العسكرية وعازمتان على بناء جيشٍ حقيقي قادرٍ على حماية ليبيا وبدون وجود لحفتر وأبناءه فيه.

كما أكد النمروش بأن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني مستمرة في تعزيز وتطوير الشراكة المتميزة مع تركيا والاستعانة بالاستشارات الفنية والخبرات من الجانب التركي، وبأن الوزارة منفتحة للتعاون مع كل من يمد يد العون وتتطلع إلى فتح آفاق التعاون مع ألمانيا في مجالات التدريب والدعم اللوجستي.

سعدت بلقاء وزير الدفاع الدكتور النمروش، الذي أطلعنا على التطورات الأمنية الأخيرة. اتفقنا على أهمية وقف دائم لإطلاق النار وضرورة إجتماع اللجنة العسكرية 5 + 5 قريبا لهذا الغرض. pic.twitter.com/ARAl7HyvzH — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) September 22, 2020