النمروش: عازمون على تحرير سرت والجفرة وفاء لدماء الشهداء

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العقيددكتور صلاح الدين النمروش، إن الطيران الذي استهدف قاعدة الوطية طيران متطور جدا لا يملكه حفتر، إلا إذا تزود به مؤخرا، وهو طيران أجنبي.

وأضاف عقيد النمروش في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” اليوم الاثنين، أنهم عازمون على تحرير سرت والجفرة وفاء لدماء الشهداء.

وأشار إلى أن عملية القصف الأخيرة على قاعدة الوطية ستحرك حالة الجمود العسكري وسيخوضون معركة تحرير سرت والجفرة في الوقت المناسب وهم مستعدون لذلك.

ونوه بأن كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مردود عليه بان سرت والجفرة مدن ليبية “ونحن من يحدد الخطوط الحمراء ومتى نرسمها”.

ولفت إلى أن زيارة الوفد العسكري التركي بقيادة وزير الدفاع خلوصي أكار رسالة واضحة على استمرار الحكومة التركية في دعم حكومة الوفاق الشرعية.

وأوضح أن الجانب التركي أبدى استعداده لمساعدتهم في بناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وفي برامح التأهيل والتدريب والتطوير.

وتابع يقول: “الحكومة التركية منسجمة معنا في ضرورة بسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وجرائم حفتر في ترهونة والألغام في جنوب طرابلس عززت الموقف التركي في دعمه لنا”.

وكشف وكيل الدفاع عن رصدهم دخول عناصر من شركة “فاغنر” الروسية إلى حقول نفطية بالجنوب الليبي وأطلعوا العالم على هذا الوجود وسيتصدون لهم.

وأردف يقول: “الجانب الروسي يعلن دعمه للحل السياسي وينكر علاقته بفاغنر لكننا متأكدون من علم الحكومة الروسية بوجودهم”.

كما أشار إلى أنهم لن يُعاملوا الدول الداعمة لهم منذ البداية مثل الدول التي التحقت متأخرة.