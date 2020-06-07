النمروش: عاقدون العزم على فرض هيبة الدولة وترسيخ مدنيتها

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العميد صلاح الدين النمروش، إنهم عاقدين العزم على فرض هيبة الدولة وترسيخ مدنيتها.



ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن النمروش قول: “احتراما لدماء شهدائنا وتضحيات ابطالنا عقدنا العزم على فرض هيبة الدولة وترسيخ مدنيتها التي نسعى إليها”.

وأضاف: “سنضرب بيد من حديد على كل العابثين بأمن الوطن ومقدراته وثرواته”.

وتابع: “سائرون على وعدنا حتي نُعيد كافة مدننا الحبيبة إلى حضن الوطن ولنا موعد مع المتخاذلين و ضعفاء النفوس”. وأشار وكيل الدفاع إلى أن التنسيق مستمر بين قادة المناطق العسكرية ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع لتنفيذ تعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي.