النمروش: قصف قاعدة الوطية محاولة بائسة ويائسة لتحقيق نصر معنوي

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العقيد د. صلاح الدين االنمروش، إن قصف قاعدة الوطية الجوية ليلة البارحة نفّذه طيران غادر أجنبي جبان داعم لمجرم الحرب، حسب وصفه.

وأشار عقيد النمروش في تصريحات له، إلى أن القصف هو محاولة بائسة ويائسة لتحقيق نصر معنوي رداً على الانتصارات المتتالية التي حققها الأبطال على الأرض، لافتاً إلى أن الرد الرادع سيكون في الوقت والمكان المناسب.

وأضاف: “قصف قاعدة الوطية الجوية يؤكد استمرار مجرم الحرب في عدوانه على الحكومة الشرعية وبمباركة الدول الداعمة له”.

وتابع وكيل الدفاع: “الطيران الأجنبي الداعم لمجرمي الحرب نفذ العشرات من الضربات الجوية منذ العدوان على الغرب الليبي واستهدف مرافق مدنية وسبب في مقتل مدنيين مواطنين وأجانب”. ونوه العقيد النمروش، بأن الإستراتيجية العامة لمعركتهم هي السيطرة على كافة تراب ليبيا وسيعملون على رفع المعاناة عن أبناء شعبهم.