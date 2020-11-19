النمروش: لدينا رؤية واضحة في بناء مؤسسة عسكرية قوية ومهنية

شارك وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، كمتحدثٍ رئيسي بفعاليات المؤتمر الدولي حول ليبيا عبر الإنترنت، والذي كان بعنوان “إعادة هيكلة قطاع الأمن في ليبيا” من خلال مشروع وبرنامج إعادة الإدماج والتطوير.

وتم تنظيم هذا المؤتمر من قِبل مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والإجتماعية “سيتا SETA” برئاسة الدكتور مراد غسلام، وتنسيق البروفيسور برهان الدين دوران.

وشارك في هذا المؤتمر أيضاً كمتحدثان رسميان كل من وزير الدفاع الوطني بحكومة جمهورية تركيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقدم المتحدثون كلمات حول رؤيتهم للأوضاع القائمة في ليبيا والتحديات المختلفة التي تواجه إرساء الاستقرار الأمني والاقتصادي في ليبيا.

وأكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني بأن لدى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالجيش التابع لحكومة الوفاق رؤية واحدة وواضحة في بناء مؤسسة عسكرية قوية ومهنية، وأن الوزارة ورئاسة الأركان تسعيان بكل جهودهما لتحقيق هذه الرؤية.

هذا وشارك في هذا المؤتمر الدولي أيضاً، العديد من الخبراء السياسيين و الأمنيين والاقتصاديين.