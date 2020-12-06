النمروش: لم نُطهر سرت من الدواعش لنسلمها للمرتزقة وشذاذ الآفاق

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، إن السادس من ديسمبر هو يوم عيد لكل الليبيين، فهو اليوم الذي سطر فيه أبطال البنيان المرصوص ملحمة تفتخر بها الأجيال القادمة.
وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم الأحد: “ما أشبه ما يحدث اليوم بما حصل منذ أربع سنوات.. العدو واحد وإن اختلفت المسميات”.
وأشار إلى أن “القتلة من مختلف الجنسيات يتخذون من بلادنا وكرا لتنفيذ هجماتهم وسيلاقون نفس المصير حتما”.
وتابع: “إننا لم نطهر سرت من الدواعش لنسلمها للمرتزقة وشذاذ الآفاق، وليس لنا سوى توجه واحد وهو بسط سلطان الدولة على كامل ترابها.. لقد قدمنا كل التنازلات الممكنة من أجل إنقاذ وطن ومن يرفض ليبيا فهو العدو مهما أتقن صوغ الشعارات”.
واختتم وزير الدفاع بالقول: “نهنئ كل الليبيين الشرفاء، وكل أسر الشهداء، وكل الجرحى.. في الذكرى الرابعة لانتصار البنيان “ملحمة الأجيال””.
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