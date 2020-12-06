النمروش: لم نُطهر سرت من الدواعش لنسلمها للمرتزقة وشذاذ الآفاق

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، إن السادس من ديسمبر هو يوم عيد لكل الليبيين، فهو اليوم الذي سطر فيه أبطال البنيان المرصوص ملحمة تفتخر بها الأجيال القادمة.

وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم الأحد: “ما أشبه ما يحدث اليوم بما حصل منذ أربع سنوات.. العدو واحد وإن اختلفت المسميات”.

وأشار إلى أن “القتلة من مختلف الجنسيات يتخذون من بلادنا وكرا لتنفيذ هجماتهم وسيلاقون نفس المصير حتما”.

وتابع: “إننا لم نطهر سرت من الدواعش لنسلمها للمرتزقة وشذاذ الآفاق، وليس لنا سوى توجه واحد وهو بسط سلطان الدولة على كامل ترابها.. لقد قدمنا كل التنازلات الممكنة من أجل إنقاذ وطن ومن يرفض ليبيا فهو العدو مهما أتقن صوغ الشعارات”.

واختتم وزير الدفاع بالقول: “نهنئ كل الليبيين الشرفاء، وكل أسر الشهداء، وكل الجرحى.. في الذكرى الرابعة لانتصار البنيان “ملحمة الأجيال””.