النمروش: ماضون في تنفيذ اتفاقية التدريب لرفع قدرات الجيش

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، إنهم ماضون في تنفيذ اتفاقية التدريب والتعاون العسكري المبرمة مع تركيا، لرفع قدرات الجيش التابع لحكومة الوفاق.

وأوضح الوزير في تصريحات له، أن أسباب زيارة نظيره التركي خلوصي آكار اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس، للتأكيد على وقوف تركيا المستمر مع الحكومة الشرعية حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف: “إننا وتركيا سنمضي قدما لتنفيذ اتفاقيات تدريب المؤسسة العسكرية الليبية حتى تصل إلى أعلى المستويات دوليا”.

وتابع: “ما تقدمه تركيا لليبيا من دعم يتم أمام العالم، و هذا الدعم متمثل في تدريب وتخريج وحدات عسكرية، عقيدة ولائها للوطن و ليس للأفراد”.

وزير الدفاع صلاح الدين النمروش: الاتفاقية مع #تركيا هدفها إعادة ترتيب صفوف الجيش الليبي وإدخال برامج تتوافق مع المستويات العالمية pic.twitter.com/ssaU2MW9bX — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) December 26, 2020

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس رفقة رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أن أكار وصل إلى العاصمة طرابلس، ومن المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها “تواصل ضمان تدريب الجيش الليبي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية المبرمة بين البلدين”.

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد التركي مسؤولي حكومة الوفاق الوطني.

ويعتزم أقار وقادة الجيش زيارة مقر قيادة القوات التركية في ليبيا، لعقد لقاء مع عناصر القوات المتمركزة هناك.

وفي 22 ديسمبر الجاري، صادق البرلمان التركي، على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان بتمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki heyetler arası görüşmede “Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz” dedi.https://t.co/ryar8H3TG8#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/c23WBKZBMJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2020