النمروش: مستعدون لصد أي عدوان ولن نسمح بتكرار أحداث 4 أبريل

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، إن قواتهم احترمت وما تزال اتفاق وقف إطلاق النار برعاية المجتمع الدولي لكن مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقه وعملية التحشيد مستمرة من طرفه.

وأضاف النمروش ردا على تصريحات حفتر: “نحن مستعدون لصد أي عدوان فلن نسمح بتكرار أحداث الرابع من أبريل 2019”.

وتابع: “تعليماتنا لقواتنا البطلة الاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين دون هوادة”.

وأشار إلى أن أي حل سياسي لن يكون طرفاً فيه مجرمو حرب كانوا سببا في كل المجازر والدمار و”لا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاء لجرائم حفتر في ترهونة والألغام جنوب طرابلس”.

وأردف وزير الدفاع: “نستغرب أن يفكّر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم الجبان الذي أغلق مصدر قوت الليبيين وزرع بموانئ النفط مرتزقة متعددي الجنسيات بعد أن دحرتهم قواتنا”.

واستطرد: “ماضون في بناء دولتنا المدنية الديمقراطية لا تمجيد فيها للأشخاص ولا عودة فيها لحكم الفرد والعائلة والقبيلة”.

وأعلن النمروش: “ندعم العملية السياسية ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا”.