النمروش: من مصلحة الأشقاء والأصدقاء عودة سرت والجفرة إلى حاضنة الدولة

قالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إن مصلحة الأشقاء والأصدقاء تقتضي عودة مدينة سرت وقاعدة الجفرة إلى حاضنة الدولة، لتحقيق الاستقرار في كامل التراب الليبي.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن وكيل الوزارة العميد دكتور صلاح الدين النمروش قوله: “قواتنا البطلة وأبناء ليبيا دحروا العدوان المتعدد الجنسيات على طرابلس ومدن الغرب الليبي، و سنمضي حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي”.

وأضاف: “دفعنا دماء غالية لدحر العدوان، العدوان الذي دعمه من دعم، وصمت عنه من صمت، في المقابل ساندنا أصدقاء لن ينسى الشعب الليبي وقفتهم معه يوم تنكر لهم الجميع”.