النمروش: نسعى لبناء «مؤسسة عسكرية احترافية» تواكب التطورات الحديثة

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، مع الملحق العسكري الأمريكي العقيد دي نولا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية والتدريبية، خلال اجتماع عُقد في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، في بيانٍ، أن اللقاء تناول مخرجات تمرين “فلنتلوك”، والنتائج التي أسهم في تحقيقها على مستوى رفع الجاهزية العسكرية وتطوير القدرات الميدانية، إضافة إلى مناقشة برامج تأهيل وتدريب القوات الخاصة، بما يعزز الكفاءة القتالية ويدعم تبادل الخبرات بين الجانبين.

وشملت المباحثات أيضًا بحث آفاق جديدة للتعاون في مجالات التقنية الحديثة والتطوير العسكري، ضمن جهود دعم بناء مؤسسة عسكرية احترافية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الدفاعية والتقنية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز الشراكات العسكرية والتدريبية بين ليبيا والولايات المتحدة، خاصة في ملفات تطوير القدرات الفنية ورفع كفاءة الوحدات المتخصصة.