النمروش: نعمل على تطوير المؤسسة العسكرية ورفع جاهزيتها

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش اجتماعاً موسعاً في طرابلس، ضم رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات برئاسة الأركان العامة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة إعادة بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية.

وتركز الاجتماع على مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم العمل الإداري داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى استعراض أبرز الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة المعتمدة من رئاسة الأركان، وسبل معالجتها بما يضمن سير العمل بشكل أكثر كفاءة.

كما بحث المجتمعون آليات الاستفادة المثلى من منتسبي الوحدات العسكرية، إلى جانب معالجة بعض العراقيل الإدارية التي قد تؤثر على الأداء العام للمؤسسة، في إطار جهود تطوير البنية التنظيمية للجيش الليبي.

وأكد الفريق أول صلاح الدين النمروش خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالتنظيم الإداري ورفع مستوى الأداء، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود في مجالات التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجيش الليبي وتطوير قدراته.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة خطوات تتخذها رئاسة الأركان العامة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في ليبيا، بما يشمل تحسين الإدارة الداخلية ورفع كفاءة الوحدات العسكرية في ظل التحديات الأمنية والتنظيمية التي تشهدها البلاد.