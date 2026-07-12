النمروش: وحدة المؤسسة العسكرية هي الخيار الوحيد لحماية الوطن

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الخيار الوحيد لحماية الوطن، وذلك خلال لقاء جمعه مع خالد حفتر في مدينة سرت.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إن الاجتماع عُقد بحضور نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ولجنة (3+3)، ورؤساء الأركان النوعية، وأمين عام رئاسة الأركان العامة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية وترسيخ العمل المشترك بين أبناء الجيش الليبي.

وأضافت أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الأولوية، حيث جرى التأكيد على أن وحدة المؤسسة العسكرية تمثل الخيار الوحيد لحماية الوطن، وصون حدوده، وتعزيز استقراره.

كما اتفق المجتمعون على تنظيم تمرين تعبوي موحد بمشاركة منتسبي الجيش الليبي في إحدى مناطق الجنوب، بما يعزز الجاهزية العسكرية، ويرسخ التعاون بين مختلف الوحدات.

وبحث الاجتماع أيضًا آليات دعم منتسبي المؤسسة العسكرية، والارتقاء بقدراتهم، ومتابعة حقوقهم الإدارية والمالية، والعمل على معالجة أي إشكاليات قد تعيق أداءهم.

وأذنت رئاسة الأركان العامة لرؤساء الأركان النوعية بعقد اجتماعات شهرية مع إداراتهم، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق، وترسيخ العمل المشترك داخل المؤسسة العسكرية.