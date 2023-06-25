«النمروش» يبحث القضاء على الجريمة والتهريب في الساحل الغربي

عقد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، اجتماعا اليوم الأحد، مع مدير مديرية أمن صرمان اللواء عبد الله العارف المحجوبي.



ويأتي الاجتماع استمراراً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها النمروش مع كافة الجهات الأمنية الواقعة في النطاق الإداري والجغرافي للمنطقة، وذلك لمتابعة ومناقشة وحل كافة الخروقات الأمنية والقضاء على أوكار الجريمة والمجرمين وبسط الأمن والاستقرار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها كيفية القضاء التام على كل أشكال التهريب والجريمة والمتاجرة بالمخدرات وكذلك الهجرة غير القانونية، بالإضافة إلى موضوعات هامة أخرى.