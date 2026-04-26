النمروش يبحث تحديث «المناهج التدريبية» ورفع كفاءة الجيش

عقدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي اجتماعًا موسعًا في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، وذلك صباح اليوم الأحد 26 أبريل 2026، في إطار متابعة خطط تطوير منظومة التدريب العسكري ورفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية.

وضم الاجتماع رؤساء الأركانات النوعية، ومدير إدارة التدريب، إلى جانب آمري شعب التدريب بالرئاسات النوعية، حيث جرى بحث عدد من الملفات المتعلقة ببرامج التدريب داخل البلاد وخارجها.

وتناول الاجتماع آليات تأهيل الضباط وضباط الصف، إضافة إلى مناقشة تطوير المسار الوظيفي الخاص بترقية الضباط وفق أسس مهنية حديثة تعتمد على الكفاءة والمعايير العسكرية المعتمدة.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى سبل تفعيل دور المدارس التعبوية والمراكز التخصصية العسكرية، إلى جانب مناقشة تحديث المناهج التدريبية بما يواكب التطورات الحديثة ويُعتمد ضمن الأركانات التخصصية، بهدف تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الأداء العسكري.

وأكدت رئاسة الأركان العامة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التدريب، وبناء قدرات الكوادر العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المؤسسة العسكرية.