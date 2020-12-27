«النمروش» يبحث تطوير المؤسسات العسكرية داخل بلدية مصراتة

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 17:21 | آخر تحديث: 27 ديسمبر 2020 - 17:22 نُشر: الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 17:21
ليبيا
دفاع الوفاق
وزير الدفاع يلتقي عميد وأعضاء بلدية مصراتة

التقى وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، في مكتبه بطرابلس، مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، وعدد من أعضاء مجلسها البلدي.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير المؤسسات العسكرية والتدريبية داخل البلدية، وتدشين مراكز التدريب لتدريب وصقل القوات المساندة ودمجها بالمؤسسة العسكرية.

وثمّن الوزير الدور الوطني لمصراتة كونها ركيزة أساسية في ملاحم الكفاح الوطني، وفي ملحمة صد العدوان على طرابلس وإنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي في سرت في ملحمة البنيان المرصوص 2016.

كما تطرق اللقاء إلى إنشاء المستشفى العسكري بالمنطقة الوسطى لعلاج وتأهيل المصابين من الجرحى.

آخر تحديث: 27 ديسمبر 2020 - 17:22
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً