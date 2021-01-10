«النمروش» يبحث تطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا

التقى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش صباح اليوم الأحد، وزير الدفاع الوطني بجمهورية تركيا، خلوصي آكار، بمدينة إسطنبول التركية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا.

وأكد آكار خلال اللقاء على دعم تركيا للسلام والاستقرار في ليبيا ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها دولياً.

وأشار إلى أن تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile İstanbul’da bir araya geldi. Ziyaret, Bakanlığımızın ikili iş birliğini geliştirme ve güçlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleşti.https://t.co/ubGLRpauJ7#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/DLGua234wN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2021