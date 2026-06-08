النمروش يبحث تعزيز التعاون «العسكري والأمني» مع الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم في طرابلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في المجالات العسكرية والأمنية.

وجاء اللقاء، الذي عقد بمكتب رئيس الأركان، في إطار مناقشة الجهود الرامية إلى دعم وتطوير قدرات الجيش الليبي، إلى جانب تعزيز مساعي إعادة توحيد المؤسسة العسكرية بما يسهم في رفع كفاءتها وأدائها.

كما تناولت المباحثات آفاق التعاون في مجال إدارة وتأمين الحدود البحرية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم بناء مؤسسات عسكرية مهنية قادرة على أداء مهامها الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مشاورات مستمرة بين الجانبين الليبي والأوروبي، في إطار دعم مسارات الاستقرار وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وتأتي هذه المباحثات في سياق التعاون المستمر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في الملفات الأمنية والعسكرية، خاصة ما يتعلق بتأمين الحدود ومكافحة التهديدات العابرة، إلى جانب دعم جهود إعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية ضمن مسار سياسي وأمني أوسع يهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.