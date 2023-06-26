«النمروش» يبحث مع أمن صرمان مكافحة تهريب المخدرات والهجرة

عقد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش إجتماعا مع مدير مديرية أمن صرمان عبدالله العارف المحجوبي.

وجرى خلال هذا الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها كيفية القضاء التام على كل أشكال التهريب والجريمة والمتاجرة بالمخدرات وكذلك الهجرة غير القانونية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها المنطقة العسكرية الساحل الغربي مع كافة الجهات الأمنية الواقعة في النطاق الإداري والجغرافي للمنطقة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمنطقة الساحل الغربي فإنّ الهدف هو متابعة ومناقشة وحل كافة الخروقات الأمنية والقضاء على أوكار الجريمة والمجرمين وبسط الأمن والاستقرار.