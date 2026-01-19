«النمروش» يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون العسكري

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، صباح اليوم الاثنين، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، والملحق العسكري للدفاع البريطاني العقيد ماثيو كيتر، بمكتبه في طرابلس.

ورحب الفريق النمروش بالوفد البريطاني، مثنياً على دور سفارة المملكة المتحدة في تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكداً على استمرار التعاون العسكري المشترك في مختلف المجالات.

كما ناقش اللقاء آليات التعاون وتقديم الدعم العسكري في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في تطوير قدرات القوات الليبية وتعزيز الجاهزية العملياتية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود ليبيا لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، خصوصاً في المجال العسكري والأمني، من خلال برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات، بما يدعم الاستقرار والأمن الوطني.