النمروش يبحث مع المبعوثة الأممية تطورات «الوضع الأمني»

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، والوفد المرافق لها، في لقاء تناول تطورات المشهد الأمني في البلاد.

وبحسب رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ركزت المباحثات على مستجدات الوضع الأمني في ليبيا، إلى جانب التأكيد على أهمية إحراز تقدم في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن في مختلف المناطق.

وجددت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه تأكيد دعم بعثة الأمم المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لدفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات.

وأشادت بدور المؤسسة العسكرية وجهود رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في دعم الاستقرار، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الأطراف الليبية والدولية لدعم مسار التسوية السياسية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الأممية المستمرة لدعم الاستقرار في ليبيا، وسط تأكيدات على أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لإنهاء الانقسام وتعزيز الأمن.